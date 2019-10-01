Богдан, шепчущий на ушко и Порошенко на карнизе: сеть "взорвали" фотожабы встречи Зеленского и Круза

Пользователи соцсети креативно отреагировали на новость о встрече Тома Круза с Владимиром Зеленским, и предложили свои варианты для их беседы в киевских реалиях.

На своей странице в Facebook Дмитрий Коваленко опубликовал фото, на которых поместил Круза и Зеленского в огромную лужу на дороге после ливня, возле ларьков с шаурмой и на завешенном бельем балконе советской многоэтажки.

В комментариях юзеры предложили свой вариант фотожабы на балконе – на карниз поместили бегущего Петра Порошенко.

В свою очередь, Сергей Наумович сделал фотожабу с Андреем Богданом, который что-то шепчет на ушко Крузу.

В сети бурно отреагировали на снимки, и тоже решили посоревноваться в остроумии.

"К новому году ждем тизер нового фильма "Коррупция в Украине - миссия невыполнима", "Новый мэр Киева?", "Почему не возле заправки цокар?", "С шаурмой бы", - отреагировали юзеры на фото.

Напомним, 30 сентября соцсети всполошила новость о том, что Тома Круза заметили в столичном метро на станции Золотые Ворота – он прошел через турникет и в компании советников Зеленского рассматривал подземку.

Позже оказалось, что он прибыл в Киев по приглашению Владимира Зеленского: все подробности визита актера.

Ранее в сети потроллили Зеленского и Тома Круза.