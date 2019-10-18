Верховная судья пожаловалась на угрозу влияния из-за реформы Зеленского

Валентина Данишевская заявила об угрозе воздействия на судей / Фото: Facebook/Верховный суд Украины

Верховная судья Валентина Данишевская утверждает, что существует угроза воздействия на судей в связи ожидаемой реформой судебной системы, инициированной президентом Владимиром Зеленским.

"Независимость — это не только формальная вещь, то есть написание в законе, что судья является независимым. Этого недостаточно. Внутреннюю независимость судьи нужно лелеять годами. Если судей запугивать, они никогда не станут независимыми, сколько бы мы о независимости не писали в законах. Так что такое наступление, без консультаций, без предупреждения, огульные обвинения, риторика в прессе, что перестали бояться, судей надо увольнять. Это способствует независимости?" – сказала она в эфире радио НВ.

Читайте такжеЗапрет на продажу алкоголя в Киеве ночью: Верховный суд поставил точкуПо словам Данишевской, инициированный партией власти законопроект предполагает возможность влияния на Верховный суд и заведения своих людей в судебные органы.

"Шанс на независимый суд сейчас разрушается. Вводятся жесткие, неадекватные дисциплинарные процедуры под призывы, судей нужно увольнять. Очень сокращены сроки для рассмотрения жалобы — представьте себе судью, который работает за пятерых, за четверых судей", — добавила она.

Как известно, 16 октября депутаты Рады проголосовали во втором чтении за законопроект № 1008 — президентский проект судебной реформы. Она предполагает сокращение состава Верховного суда со 192 до 100 судей, а также снижение их заработной платы с 150 тыс грн до 110 тыс грн.

Напомним, послы ряда стран написали письмо-обращение к спикеру парламента Дмитрию Разумкову, премьер-министру Алексею Гончаруку и главе Офиса президента Андрею Богдану с призывом пересмотреть отдельные положения закона о судебной реформе.