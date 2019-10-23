Жил в склепе и разносил черепа по городу: в Николаеве поймали необычного преступника

Мужчина оставлял древние черепа в разных частях Николаева / mk.npu.gov.ua

В Николаеве копы задержали мужчину, который оставлял в разных частях города древние человеческие черепа.

21 октября город переполошила новость о странной и одновременно жуткой находке – возле продуктового магазина нашли череп человека. Прибывшие эксперты выяснили, что череп является давним, его правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту следователи начали уголовное производство, как того требует процедура в подобных случаях - по ч. 1 ст. 115 УК Украины Умышленное убийство.

В ночь на 23 октября в полицию Заводского района обратилась женщина, которая сообщила, что на пороге у дверей своей квартиры она нашла человеческий череп с запиской личного характера. Судя по ее содержанию, заявительница поняла, что такой подарок ей оставил знакомый, с которым у нее раньше были отношения.

27-летнего мужчину разыскали оперативники Заводского отдела полиции близ церкви по улице Садовой. Он признался, что принес череп любимой, а то, что нашли в урне, также дело его рук.

Затем он показал, где взял черепа. Оказалось, что мужчина достал их из старинного склепа на кладбище по улице Степной. Там он и устроил себе место для ночлега и временно жил прямо в склепе. Когда прибыли сотрудники полиции, то увидели еще шесть черепов, которые мужчина разложил возле места захоронения.

Мужчина разносил древние черепа по Николаеву / mk.npu.gov.ua

Теперь необычному ухажеру "светит" до трех лет лишения свободы по ч. 1 ст. 297 УК Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего.

Ранее сообщалось, что в Запорожье местный житель убил знакомую, с которой пил спиртное, а потом расчленил ее. Злоумышленник спрятал некоторые части тела жертвы в холодильник, а голову - выбросил на свалку.