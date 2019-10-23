Сивохо принял решение покинуть шоу-бизнес

Шоумен покидает шоу-бизнес ради государственных задач / Фото: Facebook/Сергей Сивохо

Накануне вступивший в должность советник секретаря СНБО Сергей Сивохо решил завершить карьеру в шоу-бизнесе и полностью посвятить все свое время новой работе.

Как сообщает издание Новости Донбасса, бывший квнщик заявил, что сосредоточиться на вопросах гуманитарной политики и решении проблем оккупированных территорий Донбасса.

"Я же советник, я буду предлагать какие-то мероприятия, какие-то шаги, может быть, и в законодательном, и в исполнительном плане. Буду предлагать людям, которые входят в сферу интересов СНБО", - сказал он.

Сивохо напомнил, что СНБО объединяет президента, премьер-министра, а также глав МВД, МИД и СБУ, поэтому всем вместе можно конструктивно заниматься решением проблем.

"Очень удобно, если все эти люди находятся в одном месте", — подчеркнул он.

Уточняется, что Сивохо ранее работал креативным продюсером студии Квартал 95 и тренером в проекте Лига смеха.

Напомним, шоумен Сергей Сивохо, который получил назначение на должность советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции Донбасса, рассказал о планах на новой должности.

Затем Сивохо отправился вместе с народными депутатами на Донбасс.

Позже президент Международного союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков высказал свое мнение о назначении Сивохо на высокий государственный пост.

Также Сивохо заявил, что Украина непременно обязана выплачивать пенсии своим гражданам, живущим на временно неподконтрольной территории.