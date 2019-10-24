Без дождей и ветра: синоптик анонсировала последние теплые выходные в году

Синоптик анонсировала последние теплые выходные в году

Образовавшийся над Украиной антициклон Nicola будет определять сухую и маловетреную погоду, рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, 25 октября в большинстве областей Украины осадков не ожидается, вероятны туманы, прогнозируется небольшой южный ветер.

"Температура воздуха ближайшей ночью + 5 + 11 градусов, завтра днем +14 + 19 градусов, на Западе + 16 + 22 градуса", - написала она в Facebook.

Читайте такжеУкраину скуют сибирские морозы: опубликован экстремальный прогноз погоды на зимуСиноптик уточнила, что в Киеве в пятницу погода также будет иметь "антициклональний характер". Осадков в столице не ожидается, Дожди маловероятны, температура воздуха в течение дня + 15 + 17 градусов.

"К концу недели погода существенно не изменится. Ближайшие выходные обещают быть последними теплыми выходные в октябрьско-ноябрьской перспективе, поэтому используйте это знание для практической наслаждения и пользы", - добавила Диденко.

/ wetterpate.de

Напомним, ранее синоптик рассказал о погоде до конца осени.