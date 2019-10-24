Верховный Суд отказал Шокину в восстановлении на должности генпрокурора

Виктору Шокину отказали в восстановлении на должности генпрокурора / УНИАН

24 октября Верховный Суд Украины отказал Виктору Шокину, который был генпрокурором в 2015-2016 годах, в восстановлении в должности.

Коллегия судей Кассационной административной палаты приняла такое решение, передают Українські новини.

Таким образом, вердикт Высшего административного суда Украины, вынесенный 20 апреля 2017 года, остается в силе – Шокина не восстановят в должности генпрокурора.

К слову, это решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда.

Отметим, что по обращению Шокина было открыто производство. Ответчиком по нему выступает пятый президент Украины Петр Порошенко. Законность его решения об увольнении тогдашнего генпрокурора станет предметом отдельных разбирательств.

Напомним, 29 марта 2016 года за отставку Виктора Шокина с поста Генпрокурора проголосовали 289 нардепов Рады. 3 апреля указ о его отставке подписал тогдашний президент страны Петр Порошенко.