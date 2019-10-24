Волынский облсовет устроил протест против формулы Штайнмайера

Волынские депутаты отрицают мирный план Штайнмайера / Фото: УНИАН

Волынский областной совет большинством голосов выступил против формулы Штайнмайера поддержал обращение к президенту и председателю Верховной Рады, требуя не допустить капитуляцию.

"Разорвать дипломатические отношения, а также все международные договора с Россией; добиваться международной поддержки и полномасштабной военной помощи; заключить двусторонние соглашения с США и Великобританией о полномасштабной военной помощи Украине, предоставление летального вооружения и долгосрочной военно-технической помощи; ввести реальное военное положение в прифронтовых территориях и полную блокаду временно оккупированных территорий; не допустить предоставления "особого статуса" для оккупированных территорий и отменить действующий Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", – сказано в тексте обращения.

Своими голосами решение поддержали 48 депутатов.