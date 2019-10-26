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Над Днепром у самолета с пассажирами на борту отказал двигатель

26 октября 2019, 19:04

На борту рейса Борисполь-Днепр находились 45 пассажиров.

Самолеты
У самолета отказал один из двигателей / 163gorod

26 октября у самолета, который следовал рейсом Борисполь-Днепр отказал один из двигателей.

Около 12:30 на номер экстренных служб 101 поступил звонок о том, что у самолета в небе над Днепром отказал двигатель, сообщает Информатор.

На место отправились спасатели, но их помощь не понадобилась, так как самолет совершил в 12:49 удачную посадку. На борту самолета находились 45 пассажиров, погибших и пострадавших нет.

Самолет какой компании попал в передрягу – неизвестно, на сайте авиакомпании WindRose сказано, что рейс 7W-101 как раз должен был вылететь из Борисполя и приземлиться в 12:40 в Днепре. В самой компании заверили, что никаких проблем сегодня у них не возникало.

Что касается компании МАУ, автоответчик пообещал связаться в течение 14 дней.

К слову, кроме МАУ и WindRose никто не осуществляет прямых рейсов из Киева в Днепр.

Ранее из-за густого тумана в аэропорту Киев отменили несколько рейсов.

Киев Днепр самолет двигатель
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