Синоптик рассказала, когда ждать похолодания в Украине

Похолодание придет в Украину уже с понедельника / Фото pxhere.com

Бабье лето 2019 уже прошло, и теплые деньки продлятся лишь до воскресенья, затем придет похолодание.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что воскресенье в Украине будет теплым, без дождей и с туманами.

А вот похолодания стоит ожидать уже в понедельник, первыми приготовиться жителям Волыни, Ровенщины и Львовщины.

Во вторник, 29 октября похолодание распространится на большинство областей, спрогнозировала синоптик.

Кроме того, Диденко призвала не забыть перевести время в ночь на 27 октября на час назад.

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Ранее Диденко рассказала, когда придут морозы с мокрым снегом.