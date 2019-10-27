"Смелые люди": глава Минкульта рассказал, как относится к украинским гастролерам в Крыму

Владимир Бородянский / Униан

Глава украинского Министерства культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский дал публичную оценку тем украинским артистам, которые отправляются с гастролями в аннексированный Россией полуостров Крым.

С таким заявлением чиновник выступил в интервью Радио Свобода.

"Давайте так. Мы же должны определиться. В моем понимании, если украинский артист пересекает украинскую границу и едет на украинскую территорию, временно оккупированную, и выступает там и доносит украинские контексты и украинский нарратив, то я считаю, что это очень смелый человек", - заявил он.

Напомним, ранее Бородянский высказывался о языковых квотах, а также утверждал, завещает после смерти органы нуждающимся.