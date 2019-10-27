Поездка Зеленского на Донбасс: у президента ответили на "зраду"

Владимир Зеленский встретился с учителями в Золотом / @president.gov.ua

Во время поездки президента Владимира Зеленского на Донбасс глава государства встретился с учителями школы в Золотом.

В то же время в Сети усомнились в существовании школы в этом населенном пункте и привели информацию из Единого реестра государственных расследований, в котором говорится о ликвидации данного учебного учреждения.

Кроме того, пользователи обратили внимание на то, что учителя, которые фотографировались вместе с Зеленским, якобы принимали участие в пророссийских акциях в 2014 году.

"Зеленский пообщался с "учителями" несуществующей школы и те его попросили отвести ВСУ с Донбасса. Как уже этот цирк задолбал!", – написали в Сети недоверчивые пользователи.

В то же время в Офисе президента уже отреагировали на домыслы об очередной "зраде" и рассказали, что связывались по этому поводу с дирекцией школы.

"Директор школы утверждает, что на фото с триколорами — не они", — заявила Фактам глава департамента информационной политики Офиса президента Ирина Победоносцева.

Читайте также"Я - нормальный пассажир": опубликовано еще одно видео со встречи Зеленского в ЗолотомВ свою очередь глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай пояснил, что школа № 7 в Золотом-4 является филиалом опорного учебного заведения Золотовская общеобразовательная школа № 5" с 2016 года и ее закрытие не планируется".

Он также пригласил сомневающихся на экскурсию в Золотое.

"Увидите несуществующую школу, пообщаетесь с несуществующими учителями, которые учат несуществующих детей, — предлагает он. — Кстати, иногда учителям приходилось под обстрелами идти в школу, потому что они знали — дети ждут!", - написал он в Facebook.

Напомним, ранее Зеленский после двухдневной поездки в Золотое Луганской области на линии разграничения и разведения сил и средств заявил, что ему важно было услышать украинцев, которые ждут мира.