"Горела хата…": Бородянский ответил на вопрос о наказании хора имени Веревки

Хор имени Веревки поучаствовал в записи Вечернего Квартала / Скриншот

Министр культуры Украины Владимир Бородянский прокомментировал ситуацию вокруг скандала с хором имени Веревки, после их участи в номере Вечернего Квартала.

"Есть вещи, которые находятся в культурной плоскости. И не всегда в культурной плоскости должно быть наказание. Наказание в том смысле, как кто-то считает, что надо кого-то чего-то лишить и так далее. Это же была ценностная вещь, то есть можно, а что нельзя, что хорошо, а что плохо", - сказал Бородянский в интервью Радио Свобода.

Он назвал произошедшее недопустимым и призвал сделать выводы всем для того, чтобы больше не допустить подобного.

Как известно, после показа скандального номера Бородянский извинился за участие в нем хора имени Веревки.

В свою очередь бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Бородянский "не дебил, а подонок". "Пусть он сначала извинится перед гражданами Украины, которые пострадали от действий Гонтаревой и ее шайки, перед вкладчиками уничтоженных ею банков. И всеми гражданами Украины, которые пострадали от курса гривны, который вместо восьми гривен за доллар стал 25 гривен", - подчеркнул бизнесмен.

В ответ Бородянский назвал слова Коломойского "реакцией невоспитанного человека".