Стало известно, куда Рябошапка передал на расследование дела по расстрелам на Майдане

Руслан Рябошапка / УНИАН

Расследованием преступлений, связанных с массовыми протестами на Майдане Независимости во время Революции Достоинства, будет заниматься подразделение в составе Госбюро расследований.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Генпрокуратуры. Вопрос о создании такого подразделения был решен во время встречи глав ведомств - генпрокурора Руслана Рябошапки и директора ГБР Романа Трубы.

"Для обеспечения передачи указанных дел был подписан приказ об инвентаризации материалов уголовных производств. Для этого была образована инвентаризационная комиссия, куда вошли также представители ГБР. Комиссия начнет работу уже с 1 ноября 2019 года", - заявили в ГПУ.

Напомним, ранее, 23 октября, стало известно об увольнении из Генпрокуратуры начальника Управления специальных расследований Сергея Горбатюка, возглавлявшего расследование расстрелов на Майдане.