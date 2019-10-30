"Убей серба": Украина влипла в крупный международный скандал

Ультрас Динамо / AFP

Украина оказалась в центре международного скандала. Причиной стал инцидент, произошедшей во время матча Лиги Европы Динамо - Копенгаген.

Так, после встречи, которая состоялась 24 октября на НСК Олимпийском, некоторое сербские СМИ возмутились поведением ультрас, а именно их кричалкой "Ubij Srbina", что переводится как "Убей серба".

"Скандал в Лиге Европы! Тысячи украинцев вместе с хорватами кричали "Убей серба!", - написали в сербском Blic.

По данным издания Главком, посол Украины в Сербии Александр Александрович обратился в ГПУ, СБУ и Нацполциицю для проверки данного инцидента.

Объединение ультрас Динамо WBC в Facebook прокомментировало происшествие.

"Cкандирование "о сербах" адресовано тем представителям сербского народа, которые воюют в составе террористических группировок ДНР и ЛНР и поддерживают подобные действия и военные преступления пророссийских террористов внутри Сербии", - говорится в сообщении.

При этом болельщики напомнили, что сербские фанаты неоднократно используют во время матчей символику боевиков так называемых ЛНР и ДНР.

Стоит отметить, что за такое поведение болельщиков наказание может понести команда.

Напомним, что ранее перед матчем Лиги чемпионов между немецкой Баварией и сербской Црвеной звездой балканские ультрас развернули флаг террористов "ДНР".