В Литве задержали экс-главу украинской госкомпании, которого разыскивали два года

В НАБУ сообщили о зажержании экс-главы правления ГПЗКУ / nabu.gov.ua

В литовском городе Вильнюс был задержан бывший председатель правления ПАО Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины которого разыскивало Национальное бюро с марта 2017 года.

Петр Вовчук является подозреваемым в уголовном производстве по факту нанесения более 60 миллионов долларов ущерба предприятию, сообщает пресс-служба НАБУ.

Действия Вовчука квалифицируются по ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 (Злоупотребление властью или служебным положением), ч.3 ст.28, ч.4 ст.368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В НАБУ отметили, что по данным следствия, представитель международного зернотрейдера и чиновники ГПЗКУ организовали коррупционную схему, по которой зерно, принадлежащее госкомпании, по ряду субъектов хозяйствования было поставлено в Саудовскую Аравию.

Поставка происходила на условиях последующей оплаты, что не соответствовало установленным рыночным правилам. В результате ГПЗКУ средства не получила, понеся убытки в размере более 60 млн долларов США.

Расследовать это дело детективы НАБУ начали еще в июле 2016 года.

В НАБУ добавили, что два человека пошли на сделку с обвинением и компенсировали нанесенный ими ущерб в размере 60 тысяч долларов. Дела в отношении еще двух человек - советника председателя правления ОАО ГПЗКУ и представителя международного зернотрейдера - направлены в суд. Еще один человек объявлен в розыск.

Напомним, в НАБУ похвастались возвращением в бюджет 0,1% похищенных средств.

Ранее стало известно, что Рада вернула в Уголовный кодекс статью за незаконное обогащение.