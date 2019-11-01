В наземном транспорте Киева за проезд можно будет рассчитаться банковской картой

В наземном транспорте с ноября можно будет заплатить за проезд банковской картой / Фото: УНИАН

Оплатить проезд в наземном транспорте Киева можно будет с банковской карты или мобильных приложений Apple Pay и Google Pay.

Запуск системы запланирован на ноябрь, во время брифинга сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров во время брифинга, передает ТСН.

"Уже в ноябре появится возможность оплачивать проезд в наземном транспорте банковской картой или смартфоном. Мы делаем оборот средств в сфере пассажирских перевозок более прозрачным. Кроме того, это еще один шаг в развитии cashless-направления в Киеве. А самое главное то, что безналичная оплата – это удобный и безопасный для пассажиров способ оплаты", – рассказал он.

Также, для наземного транспорта планируют реализовать возможность оплаты одной картой за нескольких пассажиров.

К слову, в метро эта система работает с 2015 года.

Ранее стало известно, что Киев пока не смог избавиться от жетонов и бумажных билетов.