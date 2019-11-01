Брошенные в фекалиях: в Киеве женщина кинула на съемной квартире десятки кошек и собаку - видео

Те самые брошенные коты / скриншот из видео

Киевлянка Ольга Переверзева оставила в съемной однокомнатной квартире 40 кошек и собаку, а также оставила большие долги по арендной плате.

Соответствующая информация была опубликована в сюжете ТСН. Осенью хозяйка жилья, зайдя в квартиру, увидела, что жилицы и след простыл, а вся квартира загажена донельзя несколькими десятками брошенных кошек и собакой по кличке Дружок.

Буквально в горе собственных испражнений они просидели несколько месяцев, коты еще и плодили детенышей.

Животных после ветеринарного осмотра отдали на передержку киевлянам. А пятнадцать из них забрала хозяйка квартиры.

Напомним, ранее в Киеве женщина выбросила с восьмого этажа ребенка с котом, а затем выпрыгнула сама.