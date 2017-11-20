В Киеве разыскивают волонтеров, которые будут гладить котов

В столице Украины ищут волонтеров, которые смогут приходить и гладить котов, постоянной проживающих на территории Киевского зоопарка.

Такое сообщение было опубликовано на странице организации "Зоокоты" в социальной сети Facebook.

"Пресс-служба "Зоокотов" сообщает, что нам нужны волонтеры – гладильщики/цы котов. :-) Если у Вас нет возможности держать кота дома, Вы нуждаетесь в фелинотерпаии, снятии стресса после тяжелого дня или просто хотите общения с "Муррркотами" - айда к нам. Более 70 зоокотов ждет вас. Мы в потайном месте Киевского зоопарка. P. S. Конечно, будет хорошо, если вы еще и поможете нам физически - кормить котов, строить "Котогородок", пиарить животных. Но люди, которые просто будут гладить кошек и социализировать их, также крайне необходимы", − говорится в тексте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Верховная Рада может ввести налог на котов и собак.