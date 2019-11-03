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"Сходил к дантисту": Богдан опубликовал "доказательство" драки с Бакановым

3 ноября 2019, 23:53

Лицо Андрея Богдана с помощью фоторедактора изменилось до неузнаваемости.

Андрей Богдан
Андрей Богдан отреагировал на слухи о его драке с главой СБУ / Фото: УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Богдан отреагировал на сообщение о том, что якобы между ним и главой СБУ Иваном Бакановым произошла драка.

На своей странице в Facebook Богдан обновил главную фотографию. При этом на ней глава ОП предстал в неожиданном виде.

В частности, лицо Богдана с помощью фоторедактора изменилось до неузнаваемости: он оказался с выбитыми зубами и с синяками на лице.

Богдан
/ Фейсбук А.Богдана

Отметим, что пользователи в комментариях оценили чувство юмора Богдана:

"Я думал ты покрепче Баканова", "Хоть бы не приснился ночью", "Сходил к дантисту", "Я, кстати, техник зубной.Так что насчет скидки в личку", "Иван вроде ж только один зуб выбил, а остальные кто? Вы что там, новое совещание провели?", - иронизируют в комментариях под фото.

Кроме того, пользователи также ответили соответствующими смайлами:

Как известно 2 ноября журналист Станислав Речинский опубликовал пост соцсети, в котором утверждал, что 30 октября Баканов и Богдан подрались на Банковой. По словам Речинского, с тех пор Богдан якобы не выходил на работу. Журналист также утверждал, что "Богдану выбили зуб". Конфликт якобы произошел из-за разных кандидатур на должность Главного следственного управления СБУ, которые поддерживали Богдан и Баканов.

Журналистка Соня Кошкина на своей странице в Facebook написала, что подтверждает данную информацию. "Фактаж весь подтверждаю - проверила. И по Богдану тоже. Оценки у меня несколько иные, но сейчас важен именно фактаж", - отметила она.  

В свою очередь заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко опроверг информацию о том, что якобы между Богданом и Бакановым произошла драка.

драка Владимир Зеленский Андрей Богдан Иван Баканов
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