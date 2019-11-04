"Какая-то диверсия": в Днепре массово погибла рыба – устрашающие фото

В Днепре погибла рыба / facebook.com/Husyev

В реке Днепр на Херсонщине погибли тысячи особей карася, толстолобика, бычка и других видов рыбы.

По словам главы Херсонской ОГА, который сообщил о море рыбы и опубликовал устрашающие фотографии в соцсети, критическая ситуация у песчаного карьера Херсонского морского торгового порта.

Юрий Гусев отметил, что виновные будут привлечены к ответственности для предотвращения подобных ситуаций в будущем. Для этого патрон области поручил своему заму Сергей Козырю совместно с областным Департаментом экологии с привлечением природоохранных и правоохранительных органов области немедленно разобраться в ситуации.

В Днепре погибла рыба / facebook.com/Husyev

Отметим, в соцсети новость многих повергла в шок.

В Днепре погибла рыба / facebook.com/Husyev

"Коли сам голова ДАРГУ розказуе про зарибок по 160 та 51гр\кг,що вирощено на держрибзаводах,в той час коли на ринку повно по 30-40 - це не доказ некомпетентного керування!? Це вже схоже на мародерство Свинарчукiв,коли з бюджету вимиваються кошти на таке дороге виробництво зарибка, який потiм висипають масово в непiдготовленi до цього водойми, фактично на корм хижакам!", - пишет Петр Чудный.

"Какая то диверсия!", - убежден Виктор Величко.

"Ото с людьми такое будет скоро,если власти за ум невазьмуца", - отметил Галайчук Александр.

Читайте такжеВ Рось упал микроавтобус с пестицидами: пробы воды, гибель рыбы и можно ли купатьсяНапомним, ранее сообщалось, главная река Украины Днепр находится в критическом состоянии, заявил глава Национального экологического совета Украины, глава Ассоциации рыболовов Александр Чистяков.

По информации, Днепр перегородили дамбами, и река из-за потери течения не в силах смыть то, что в нее попадает.

"Состояние Днепра критическое, он уже не ревет, он стонет. Река просто умирает. Все началось с того, что величайшую реку перегородили дамбами, она потеряла собственное течение и не в состоянии смыть то, что туда попадает. А по берегам Днепра стоят мегаполисы и химические предприятия со своими стоками и сливами", - сказал Чистяков.