  1. Главная
  3. Украина

"Очканул, следы путает": Матиос уехал из Украины со словами "$100 - анал табу" - украинцы в Сети в шоке

4 ноября 2019, 13:07

Матиос грубо прокомментировал сообщения о том, что он покинул страну.

Матиос
В СМИ сообщили, что Матиос покинул страну / УНИАН

В СМИ появилась информация, что бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос, которого ранее уволил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, покинул территорию Украины, вылетев во Франкфурт из аэропорта "Жуляны" в воскресенье, 3 ноября.

В понедельник, 4 ноября, Матиос грубо прокомментировал сообщения о том, что он покинул страну.

"ЛЄТОПІСЬЦІ БЛЯ.. ")", - начал свое обращение бывший военный прокурор.

При этом Матиос уточнил, что летит лоукостом со своей супругой.

"Не скажу, що мене дратують павликоморозові папараці- радше навпаки!)  А моїх коломийсько-швондєрських, у дитинстві та у житті по сраці та по писку за словоблуддя, батьками не битих "болонтерів лєтопісання" поблажливо сприймаю - задарма піарять!))Іноді проводжають у аеропорту, хоча дуже рідко зустрічають!)) Ось і цього разу - лечу лоукостом зі своєю любою дружиною.Не забудьте нас зустріти коли повернемось днями!))", - добавил Матиос.

При этом Матиос во всеуслышание предположил, что такие "летописцы" стоят около 100 долларов, и зачем-то добавил, что "анал – табу".

"Скільки коштують "лєтопісьці" не знаю! Запитайте у сутенерів-ляльководів!Не впевнений, що дорожче аніж нині модні "$100-анал табу"!))", - высказался экс-военный прокурор Украины.

Отметим, в то же время в соцсетях активно комментируют сообщение о том, что  Матиоса видели в аэропорту.

"Следы путает, из Франкфурта машиной на Вену поедет", -  предположил Вадим Куслий.

 "Хтоб сумнівався....??? У влади до матіоса,немає питань,все просто пречудово??? Ганьба!!!", - возмутилась  Ольга Хроменко.

 "Очканул", - сказал Андрей Гайдаш.

"Рябошапка иТруба дают возможность своем кто грабил Украину покинуть ее территорию и уйти от суда", - убежден Валерий Булгаков.

"Залимонились и свалили. Украина и нахер не нужна ,патриоты щирые", - вставил свои пять копеек Василий Мылокостый.

"Крысы бегут и никто им не мешает.....", - лаконичко сказала Светлана Бенько.

Читайте также"Держится за кресло": СМИ узнали об "эпопее" относительно отстранения МатиосаНапомним, ранее в Сети распекли Анатолия Матиоса за день рождения в стиле Бонда. Фото нарядного прокурора опубликовал в Facebook Михаил Шнайдер.

"Вот так "Па Багатаму", в стиле Джеймса Бонда, праздновал свой 50-летний юбилей Толик Матиос. Как говорится, красиво жить не Запретишь...", - прокомментировал Шнайдер.

аэропорт побег Анатолий Матиос новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Очканул, следы путает": Матиос уехал из Украины со словами "$100 - анал табу" - украинцы в Сети в шоке». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:36
Разведение сил у Петровского сорвалось: в "ДНР" повесили всех собак на Украину
13:30
Динамо Загреб - Шахтер: букмекеры не верят в победу украинской команды
13:07
"Очканул, следы путает": Матиос уехал из Украины со словами "$100 - анал табу" - украинцы в Сети в шоке
13:03
"Вздрючила": Maruv стала лучшей певицей от России на MTV EVA 2019
13:00
Под Киевом пьяный неадекват жестоко расправился с бомжом: видео 18+ Видео
12:38
Лучший украинский теннисист продолжил падение в рейтинге ATP
12:37
"Московитское чмо" из Ставрополя надругалось на флагом УПА под Киевом Фото Видео
12:29
В Госдуме России заговорили о свержении Зеленского
12:27
СМИ назвали дату и место съезда Слуги народа: о чем будут говорить
12:20
Maruv поехала на международный музыкальный конкурс
12:19
"СССР последних лет": в Меджлисе сделали тревожное заявление
12:12
Нурмагомедов - Уайту: Спроси у Трампа, где виза моего отца
12:07
"Начхать на ее здоровье, лечить должны в СИЗО": в Сети бурно обсуждают уход из Рады жены Луценко
12:06
Украина в НАТО: Столтенберг пообещал Украине членство Видео
11:50
Я создал в Динамо структуру, но ее разрушили - Ребров Видео
11:30
Начался чат с директором Института демографии Эллой Либановой
11:28
Курс валют: доллар и евро снова подешевели
11:24
"Какая-то диверсия": в Днепре массово погибла рыба – устрашающие фото
11:10
Молодой папа 2 сезон: дата выхода и трейлер Видео
11:08
Комаровский разъяснил, как любить детей правильно
11:06
Экс-генпрокурор Луценко вернулся в Киев
11:04
"Секси, какие ножки!": Наталья Могилевская взбудоражила пикантным фото Видео
10:47
Разорвало голову: в Киеве произошло жуткое ДТП Видео
10:39
Морозы, оттепель и много снега: синоптик уточнил, какой будет зима 2019-2020 в Украине
10:30
Конец ***го мира 2 сезон: дата выхода, сюжет, трейлер и актеры Видео
10:24
Щедрое вознаграждение и серьезная опасность: что сулит гороскоп на 4 ноября 2019
10:11
Бондиана от Freedom Jazz: когда и где посмотреть новое шоу Видео
10:10
В Москве отменили спектакли из-за болезни звезды Алых парусов Войны и мира
10:03
У Путина отличились громким заявлением о Северном потоке-2
10:00
Ходячие мертвецы 10 сезон: что было в 5 серии 03-11-2019 Видео
09:31
Грибникам на заметку: украинцев шокировала дикая находка в поезде Укрзализныци - опубликовано фото
09:14
Криклий рассказал правду о влиянии Авакова на Кабмин
09:07
Почему Украина такая бедная мнение
09:00
Танці з зірками 2019: 11 выпуск 3 сезона смотреть онлайн полный выпуск Видео
08:55
Снесло порывом ветра: в Николаеве конструкция для полумарафона упала прямо на людей, есть пострадавшие
08:52
В Сумах трагически погибла юная студентка: все подробности
08:16
Внезапно уехавший из Украины Бабченко рассказал, когда вернется
07:46
Дружелюбный Трамп отличился положительным заявлением об Украине Видео
07:34
Зеленский начал активно выдавливать Кремль с Донбасса мнение
07:28
В Нафтогазе озвучили альтернативные варианты использования украинской ГТС
07:10
Тарас Загородний: Украина – огромная заноза в заднице Берлина и Москвы
06:57
Погода в Киеве: из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение Видео
06:51
Драка Богдана и Баканова: нужно гнать обоих мнение
06:33
Почти апрель: синоптик порадовала прогнозом погоды Видео
06:20
Гороскоп на 2020: как достичь успеха, и что нельзя делать
05:58
Живые открытки с праздником Казанской Божьей Матери и поздравления Фото
05:36
Модные мужские стрижки 2020: кроп, фокс хоук и стрижка Месси - фото Фото
04:44
С Днем железнодорожника 2019 – поздравления и живые картинки Фото Видео
04:14
Врач рассказала, каким должен быть идеальный завтрак Видео
04:05
Маникюр марсала – самый модный маникюр осень-зима 2019-2020 - фото Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять