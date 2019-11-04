"Очканул, следы путает": Матиос уехал из Украины со словами "$100 - анал табу" - украинцы в Сети в шоке

В СМИ сообщили, что Матиос покинул страну / УНИАН

В СМИ появилась информация, что бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос, которого ранее уволил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, покинул территорию Украины, вылетев во Франкфурт из аэропорта "Жуляны" в воскресенье, 3 ноября.

В понедельник, 4 ноября, Матиос грубо прокомментировал сообщения о том, что он покинул страну.

"ЛЄТОПІСЬЦІ БЛЯ.. ")", - начал свое обращение бывший военный прокурор.

При этом Матиос уточнил, что летит лоукостом со своей супругой.

"Не скажу, що мене дратують павликоморозові папараці- радше навпаки!) А моїх коломийсько-швондєрських, у дитинстві та у житті по сраці та по писку за словоблуддя, батьками не битих "болонтерів лєтопісання" поблажливо сприймаю - задарма піарять!))Іноді проводжають у аеропорту, хоча дуже рідко зустрічають!)) Ось і цього разу - лечу лоукостом зі своєю любою дружиною.Не забудьте нас зустріти коли повернемось днями!))", - добавил Матиос.

При этом Матиос во всеуслышание предположил, что такие "летописцы" стоят около 100 долларов, и зачем-то добавил, что "анал – табу".

"Скільки коштують "лєтопісьці" не знаю! Запитайте у сутенерів-ляльководів!Не впевнений, що дорожче аніж нині модні "$100-анал табу"!))", - высказался экс-военный прокурор Украины.

Отметим, в то же время в соцсетях активно комментируют сообщение о том, что Матиоса видели в аэропорту.

"Следы путает, из Франкфурта машиной на Вену поедет", - предположил Вадим Куслий.

"Хтоб сумнівався....??? У влади до матіоса,немає питань,все просто пречудово??? Ганьба!!!", - возмутилась Ольга Хроменко.

"Очканул", - сказал Андрей Гайдаш.

"Рябошапка иТруба дают возможность своем кто грабил Украину покинуть ее территорию и уйти от суда", - убежден Валерий Булгаков.

"Залимонились и свалили. Украина и нахер не нужна ,патриоты щирые", - вставил свои пять копеек Василий Мылокостый.

"Крысы бегут и никто им не мешает.....", - лаконичко сказала Светлана Бенько.

Читайте также"Держится за кресло": СМИ узнали об "эпопее" относительно отстранения МатиосаНапомним, ранее в Сети распекли Анатолия Матиоса за день рождения в стиле Бонда. Фото нарядного прокурора опубликовал в Facebook Михаил Шнайдер.

"Вот так "Па Багатаму", в стиле Джеймса Бонда, праздновал свой 50-летний юбилей Толик Матиос. Как говорится, красиво жить не Запретишь...", - прокомментировал Шнайдер.