Землетрясение в Украине 2019: сейсмологи вынесли приговор / bessarabiainform.com

Землетрясение в Украине в 2019 году прогнозируется, но с большими уточнениями.

Так, зам директора института геофизики Александр Кендзера уверен: вероятность землетрясений в Украине и вправду есть – но дату ближайшего просчитать практически нереально. Даже если появятся разом все признаки приближающегося землетрясения – не факт, что в результате Землю все-таки тряхнет.

По оценкам Кендзеры, в наименьшей опасности центр, север и восток Украины: здесь шансы на землетрясение минимальны.

А вот в районе Карпат, в Одесской области и Крыму жителям стоит опасаться.

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