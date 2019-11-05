После визита Гончарука Черновицкая область осталась без прокурора: подробности

Алексей Гончарук / УНИАН

После визита премьер-министра Алексея Гончарука прокурор Черновицкой области Олег Соболь освободил должность. Так, глава областной прокуратуры написал заявление на увольнение.

По данным издания Лига, в пятницу, 1 ноября, Соболь отработал свой последний день на должности прокурора Черновицкой области. На данный момент временно его обязанности выполняет первый заместитель прокурора Черновицкой области Игорь Мустеца.

"Не знаем, это было его решение, он нам не сообщил", - ответили в пресс-службе прокуратуры на вопрос о причинах увольнения Соболя.

Напомним, что ранее премьер-министр Алексей Гончарук не увидел эффективной борьбы с контрабандой таможенной службой в Черновицкой области.