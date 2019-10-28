"Всех поймаем, потом выпустим": Гончарука разозлили отчеты о конфискации тапочек в Черновцах

Гончарук недоволен работой таможни в Черновицкой области / Фото: УНИАН

Премьер-министр Алексей Гончарук, который ранее рассказал, как пытались "рейдануть" помещение Рады, не увидел эффективной борьбы с контрабандой таможенной службой в Черновицкой области.

"Они хорошо подготовились к нашему визиту. Все чистенько, нет очередей, довольные водители, почти работающий сканер и так далее. Конечно, эта показуха нас не впечатлила. Мы понимаем, что контрабанда не прекращается. Все те отчеты с конфискацией сотен пар тапочек и десятков бутылок шампанского в качестве демонстрации безумной борьбы с контрабандой, конечно, нас не впечатлили. Мы максимально быстро сделали все, чтобы руководство таможни в областях изменилось", - сказал Гончарук в видеообращении на своих страница в социальных сетях.

Также Гончарук уточнил, что помещение таможни в Черновцах арендуется у лица, которое связывают с контрабандой, в связи с чем он поручил найти новое здание.

При этом премьер-министр Украину обратился к генеральному прокурору Руслану Рябошапке с просьбой заменить руководителя областной прокуратуры.

"Не может при порядочном прокуроре в течение двух лет длиться системная контрабанда", – сказал премьер.

Отметим, под видео премьер-министра украинцы стали изливать душу и сообщили ему о проблемах, которые их волнуют больше всего – повышение пенсий, зарплат, цены на коммунальные услуги и продукты питания.

"Гарни новини..но где заводы...уменьшенные налоги...программма по возвращению заробитчан на родину???это все пока басни...мы то сделаем..тут построим...всех поймаем потом выпустим...вот ппострите как вам уже легко живеться", - высказался Николай Бойко.

"Уважаемый Премьер -министр всё что делается вами и вашей командой хорошо, но хотелось бы как можно быстрее остановить рост цен на продукты,,, дорожает" еда" каждую неделю", - добавила Наталья Диденко.

"А то що нефьодов тих упирів залишав на митницях що були роками тебе це не бентежить? це нормальна робота?! в що ви граєтесь ? скліки можна цієї показухи? люда адекватна людина давно би зробила висновки....жесть в контрабанді на митніці винен прокурор? а не митних який цією контрабандою і займається??! ти серйозно чувак, це жесть...", - возмутился Андрей Хевало.

Читайте также"Жопы подорвет в Кремле": Гончарук засветился на вечеринке националистов – фото, видеоНапомним, ранее Кабинет министров обнародовал планы относительно роста экономики Украины на 2020-2022 годы, прогнозируя два вероятных пути развития страны.

Согласно первому сценарию, в 2022 году средняя зарплата может достигнуть отметки 17 тыс. грн. Рост ВВП будет происходить следующим образом: 2020 год – 4,8%, 2021 год – 5,5%, 2022 год – 6,5%. В этом случае показатели зарплат составят: 2020 год – 12552 грн, 2021 год – 14692 грн, 2022 год – 16966 грн.

Как отмечается во втором сценарии, то есть классическом, через три года зарплата может превысить барьер в 16 тыс грн. Рост ВВП составит: 2020 год – 3,7%, 2021 год – 3,8%, 2022 год – 4,1%. Средняя зарплата будет расти следующим образом: 2020 год – 12497 грн, 2021 год – 14187 грн, 2022 год – 16014 грн.