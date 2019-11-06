Сожгли в печи и получили 43000: под Житомиром родители убили дочь

Убийство 5-летней девочки / ГУ НП в Житомирской области

Родители пятилетнего ребенка убили и сожгли тело в печи. При этом после трагедии они получили более 40 000 гривен.

По словам спикера прокуратуры Житомирской области Татьяны Гоши, правоохранители завершили следствие по данному делу. Так, следователи проводили проверку по факту убийства пятилетнего ребенка, мошенничества и подлога официальных документов с целью получения соцвыплат. При этом она указала, что обвинительный акт уже направлен в Овручский районный суд.

Следствие установило, что в августе 2018 года отец девочки в ходе ссоры ударил ребенка кулаком, что привело к потере сознания и падению.

"Мать, будучи в преступном сговоре с отцом, способствуя совершению жестокой расправы над дочерью, скрыла тело девочки. Обнаружив, что ребенок умер, отец в доме разжег огонь в печи, сжег тело дочери, а пепел и останки выбросил в реку", - указано в деле, передает УНИАН.

Сообщается, что у ребенка была инвалидность, а родители подделали документы после смерти девочки, чтобы дальше получать соцвыплаты. Таким образом, подозреваемые незаконно получили более 43 000 гривен.

Напомним, что ранее в одном их детских садов российского Нарьян-Мара произошло жуткое убийство девятилетнего мальчика.