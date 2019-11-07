"Снять с головы корону": Кернес ополчился против нового губернатора

Геннадий Кернес / kernes.com.ua

Мэр Харькова Геннадий Кернес прокомментировал заявление нового губернатора Харьковской области Алексея Кучера о том, что "Харьков – это отдельное государство".

"Хочу напомнить новопредставленному главе области: Харьков является неотъемлемой частью Украины. С учетом этого предлагаю новоиспеченному губернатору встать перед зеркалом, снять с головы корону властителя несостоявшегося "отдельного государства" и подумать о том, что полезного он может сделать на посту главы облгосадминистрации для региона", - написал Кернес в своем Facebook.

Он также возмутился, что на представление нового губернатора не пригласили практически никого из политической и культурной элиты города.

"Зато зал, рассчитанный на 250 мест, был забит людьми, которые любят и умеют присасываться к любой власти. Людьми, которые рубили лес до первого визита президента в Харьков и продолжают рубить его по сей день. Такой состав присутствующих неудивителен, поскольку организацией этого совещания занималась бывшая губернатор области", - считает Кернес.

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Мэр Харькова добавил, что не напрашивается на встречи с президентом. Однако, по его мнению, "такой состав совещания и представления нового губернатора не вписывается в логику, которую проповедует президент с точки зрения децентрализации и значения Харькова как второго города Украины".

Свое сообщение Кернес сопроводил совместным фото с Зеленским, сделанным до избрания последнего президентом Украины.

Геннадий Кернес и Владимир Зеленский/ @gennadykernes

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кернес пофамильярничал с нардепом.