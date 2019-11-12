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В Киеве школьница выпала с 13 этажа и разбилась насмерть

12 ноября 2019, 10:44

Пока что неизвестно, был ли это несчастный случай или самоубийство.

женщина, окно, страх
14-летняя девочка выпала из окна в Голосеево / Reuters

В Голосеевском районе столицы произошел трагический инцидент - из окна на 13-м этаже 25-этажного дома выпала 14-летняя школьница.  В результате падения с высоты девочка погибла. 

Трагедия случилась по улице Ломоносова, 36а в понедельник, 11 ноября, около 06:25 утра, сообщает Информатор со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Личность погибшей установлена. Девочке было 14 лет. Что именно произошло, пока что неизвестно. Правоохранители выясняют, был ли это несчастный случай или самоубийство. На месте инцидента работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.

Напомним, в Москве произошло жуткое ЧП. По улице Чичерина из окна на девятом этаже жилого дома выбросилась мать с двумя детьми. Одному малышу исполнился год, второму – три года. В результате трагедии один ребенок выжил. Он находится в тяжелом состоянии. 

Как сообщал Главред, вгороде Белая Церковь Киевской области 20-летняя девушка родила девочку в многоэтажке и вышвырнула новорожденною из окна квартиры.

Киев самоубийство школьница новости Киева
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