"Кошмарный сон": житель Чугуева объяснил, почему выбросил сына из окна

Житель Чугуева утверждает, что выбросил сына из окна из-за кошмарного сна / hk.npu.gov.ua

Мужчина, выбросивший своего сына из окна четвертого этажа на Харьковщине, после инцидента утверждал, что причинил вред ребенку несознательно.

Отец мальчика говорил, что выбросил ребенка на улицу из-за кошмарного сна, написал первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

Чиновник добавил, что мужчина плакал после того, как выбросил ребенка через окно.

"...По его словам: "Лег спать с сыном на одной кровати, ночью проснулся от кошмарного сна, и, не понимая, выбросил ребенка в окно". Но, из его рассказа, в тот вечер он умеренно употреблял алкоголь, может потому и приснился кошмар...", — отметил он

Напомним, 13 января стало известно, что полиция задержала 40-летнего жителя города Чугуев Харьковской области, который ночью выбросил из окна четвертого этажа своего 5-летнего сына.