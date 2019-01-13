Пьяный житель Чугуева выбросил 5-летнего сына из окна 4-го этажа

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Полиция задержала 40-летнего жителя города Чугуев в Харьковской области, который в ночь на воскресенье, 13 января, выбросил из окна 4-го этажа своего 5-летнего сына.

"Мужчина свою вину не отрицает. Установлено, что накануне он употреблял алкоголь", - сообщила пресс-служба областной полиции.

Мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Уголовное дело открыто по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (Покушение на умышленное убийство). Мужчине сообщили о подозрении.

Напомним, 5 января в многоэтажном доме в Мариуполе прогремел взрыв. Инцидент произошел в Центральном районе на проспекте Строителей в квартире на третьем этаже.

Позже стало известно, что взрыв устроил нетрезвый сотрудник СБУ, который пытался разобрать гранату вместе с товарищем.