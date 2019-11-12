"Воронцов умер бы второй раз": россияне в Крыму довели до ручки легендарный дворец - фото

RoksolanaToday&Крым25% / Twitter

Россияне привели шедевр архитектуры - легендарный Воронцовский дворец в Алупке - на аннексированном полуострове Крым в крайне плохое состояние.

Подтверждающие снимки на своей странице в сервисе микроблогов Twitter опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым25%.

На фото легко заметно, видео, что после ливня, который еще в июне повредил здание, никто так его и не восстановил.

"До Бога высоко, до царя далеко, а Воронцов умер", – так говорили в позапрошлом веке. В Крыму после июньского ливня, которая залила Алупкинский дворец-музей, распространилось выражение: "Воронцов, увидев бы, что происходит, умер бы второй раз", – в весьма возмущенном тоне написала она.

Напомним, ранее в Крыму произошла новая экологическая катастрофа. До этого на аннексированном полуострове высохли главные реки.