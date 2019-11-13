"Большая дыра в границе": украинские бойцы рассказали о нападении России

Боец ВСУ / facebook.com/pressjfo.news

Украинские морские пехотинцы, находящиеся в Херсонской области, рассказали о возможности полноценного вторжения Российской Федерации в Украину. По их словам, украинская морская граница имеет большую брешь.

Военные отмечают, что курортный город Скадовск стал стратегически важным, потому что отсюда "можно удачно контролировать агрессора". Отмечается, что в крымском селе Стерегущее, которое находится на другом берегу Черного моря, базируется российская ударно-штурмовая бригада.

"В городе Скадовск большая дыра в границе, есть открытое море, куда могут подойти легкие десантные катера (российские, - ред.), где могут высадить пехоту и в дальнейшем десантировать технику, если потребуется", – рассказал Крым.Реалии один из морпехов.

При этом военный эксперт Михаил Самусь считает, что у Кремля на аннексированном полуострове достаточно сил для блокирования акватории.

"Если будет широкомасштабное наступление России на Украину, если Россия вздумает пробить себе сухопутный коридор в Крым из Донбасса, то конечно, они будут проводить морские десантные операции, в том числе и в Скадовске. В Крыму достаточно сил, чтобы нанести по нам и ракетные удары, и авиационные удары, и провести морскую десантную операцию, и заблокировать любые акватории", – объяснил эксперт.

Напомним, что ранее датский журналист-расследователь, писатель Йенс Гювсгаард считает, что российского президента Владимира Путина можно остановить международными усилиями.