"Остается в силе": глава МИД Украины высказался о переговорах с боевиками

Боевики ДНР / news.dn.ua

Министр иностранных дел Вадим Пристайко ответил Кремлю на неоднократно озвученные требования вести прямые переговоры с представителями боевиков. По его словам, позиция Украины остается неизменной и подобное недопустимо.

"Это основа нашей позиции. Она остается в силе", - заявил глава украинского внешнеполитического ведомства в интервью ВВС.

При этом он указал, что позиция не изменится и после встречи в "нормандском формате".

"Партнеры нас не толкают. Россия постоянно толкает на этот путь", - подчеркнул Пристайко.

Напомним, что ранее замглавы комитета Верховной Рады по нацбезопасности, нардеп от партии Слуги народа Марьяна Безуглая заявила, что официальный Киев не намерен проводить никакие переговоры с террористами из группировок "Л/ДНР" как того требует российская сторона.