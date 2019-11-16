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"Можем взорваться": дипломат предостерег Зеленского

16 ноября 2019, 03:37

Роман Бессмертный отметил, что Зеленскому необходимо обратить внимание на изменениях системы государственного управления.

Роман Бессмертный
Роман Бессмертный / УНИАН

Президент Владимир Зеленский может досрочно покинуть свой пост. По мнению бывшего представителя Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Романа Бессмертного, такое развитие событий в 2020 году возможно по разным причинам.

Дипломат считает, что по вопросу Донбасса Зеленский действует в угоду Москве.

"Надо понимать, что дорогой, которой он идет, он не только не достигнет мира, но и не досидит свою каденцию. Уже очевидно, что президент Зеленский движется против настроений общества. Этого делать нельзя. С точки зрения нынешней динамики, мы весну переживем. Осенью мы можем взорваться так, что никто не осознает", – рассказал Бессмертный в комментарии Обозревателю.

В качестве примера ошибочной политики он привел тарифы на услуги ЖКХ.

"Нафтогаз" на 14% поднял цены. Пока что общество это проглотило. В сентябре понизили на 2%, сейчас подняли на 14%. Для чего тогда делали эту глупость?..", - недоумевает дипломат.

При этом он указал, что для спасения ситуации президенту необходимо сосредоточится на изменениях системы государственного управления.

"Просто быть на сцене и людей смешить или проделками Богдана, или пранкерами – это очень опасно. Когда люди начинают смеяться над властью – это конец. Смех наступил очень быстро. Это опасно. В зал Рады начали заходить в масках клоунов, и это стало в принципе допустимым, потому что для этого надо иметь определенную моральную планку. Такие вещи свидетельствуют о глубоких серьезных проблемах", - отметил Бессмертный.

Напомним, что ранее президент страны-агрессора Владимир Путин выдвинул Киеву условия относительно закона об особом статусе Донбасса.

Донбасс Россия Владимир Зеленский Роман Бессмертный
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