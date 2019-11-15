После ремонта открыли пункты пропуска в Крым Каланчак и Чонгар: яркий фоторепортаж

Контрольные пункты въезда-выезда на территорию аннексированного Крыма Чонгар и Каланчак 15 ноября открыли после реконструкции.

"15 конструкций на КПВВ Чонгар сведены в рекордные сроки — два месяца, имеют автономные системы электроснабжения и водоотведения. В сервисных зонах завершаются работы по благоустройству", - сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Новые пункты возобновили работу с 12:00 15 ноября. КПВВ Чаплинка работает в штатном режиме.