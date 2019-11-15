"Доступ лишь у узкого круга": сообщается о серьезных проблемах Зеленского со здоровьем

"Доступ к телу лишь у узкого круга": что известно о болезни Зеленского - Зеленский новости / УНИАН

В Сети появились сообщения об ухудшении здоровья президента Владимира Зеленского. Тот якобы серьезно болен, но отказывается от госпитализации наотрез.

"Состояние здоровья Владимира Зеленского ухудшилось. Как сообщают источники он на отрез отказался от госпитализации, чтобы не портить свой имидж", – заявил телеграм-канал Zе!INSIDER.

По их данным, к Зеленскому уже несколько дней не может попасть никто, кроме самых доверенных его лиц.

"…большинство дел решает по телефону, сообщают, что доступ к президенту уже пару дней имеет только узкий круг", – пишет телеграм-канал.

Официального подтверждения данной информации нет.

В то же время ранее Гордон поплакался росСМИ о состоянии Зеленского. По его словам, президента окончательно измучила работа.

"Измученный человек работой. Это видно. Синяки под глазами. Недоспавший, недоевший", – так описал Гордон состояние украинского лидера.

Также глава Офиса президента Андрей Богдан признался, что Зеленский устал.

"Он сильно за это (негатив и критику в свой адрес – ред.) переживает. Он действительно измучен", – добавил он.