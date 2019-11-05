"Недоспавший, недоевший и с синяками": Гордон поплакался росСМИ о состоянии Зеленского

Зеленский голодает и ходит с синяками – Гордон / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский так много работает, что у него даже не остается времени, чтобы выспаться и нормально поесть.

Такой график уже сказался на его внешнем виде, констатировал украинский журналист Дмитрий Гордон.

"Это было в офисе президента, на Банковой, поставили там вазочки с печеньем. И президент сразу набросился на печенье, как изголодавшийся человек. Я спросил: а что случилось? Он говорит: я голодный, просто нету времени поесть. И это печенье он хаотично запивал водой", – заявил Гордон в интервью российскому изданию Комсомольская правда.

По его словам, Зеленского окончательно измучила работа.

Читайте такжеОпасный признак для президента Зеленского"Измученный человек работой. Это видно. Синяки под глазами. Недоспавший, недоевший", – так описал Гордон состояние украинского лидера.

Причиной же такого состояния Зеленского журналист считает то, что "он искренне пытается что-то сделать для своей страны… сделать то, чего не сделал до него никто из предшественников".

Ранее глава Офиса президента Андрей Богдан признался, что Зеленский устал.

"Он сильно за это (негатив и критику в свой адрес – ред.) переживает. Он действительно измучен", – добавил он.

Напомним, именно в интервью, взятом журналистом Дмитрием Гордоном, Зеленский рассказал, будет ли баллотироваться в президенты. Шоумен тогда поведал, что на решение по поводу политической карьеры сильно влияет его семья.