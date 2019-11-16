"Горите в аду": прокурор гневно отреагировал на увольнение из Генпрокуратуры

Прокурора уволили из ГПУ / Фото: Facebook/Сергей Войченко

Экс-следователь ГПУ, а в данный момент адвокат Сергей Войченко эмоционально отреагировал на увольнение из Генеральной прокуратуры, опубликовав в соцсети фотокопию подписанного генеральным прокурором Русланом Рябошапкой приказа.

"Вот так, в теплой, дружественной обстановке происходит реформа органов прокуратуры новой командой", — подписал опубликованную в Facebook фотографию Войченко.

Бывший прокурор, как видно на фото, написал, что "с неохотой ознакомлен" с приказом и добавил: "Горите в аду!"

/ Фото: Facebook/Сергей Войченко

В комментариях Войченко добавил, что отдал прокуратуре много лет профессиональной деятельности, а его "выбросили на помойку".

"Профессиональный прокурор это не те, о ком пишут СМИ, как о Матиосе, Кулике, Опанасенко, Сусе и т. д. Жаль людей, которые предали себя профессии, таких очень много и сейчас, просто их выбросили на помойку, как хлам. А что поставят на замену?" – написал он.

Войчекно опубликовал ссылку, из которой можно сделать вывод, что он уволен в рамках переаттестации, которая произошла в Генпрокуратуре.

Напомним, бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил бывшего посла США в Украине Мари Йованович во лжи под присягой.

Также ранее сообщалось, что бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и так называемые "порохоботы" были причастны к разрушению репутации бывшего посла США в Украине Мари Йованович. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.