"Мы это сделаем пошагово": экс-советник Порошенко рассказал о возникновении формулы Штайнмайера

Константин Елисеев утверждает, что формулу Штайнмайера видоизменили / УНИАН

Бывший советник экс-главы государства Петра Порошенко по внешнеполитическим вопросам Константин Елисеев заявил, что термин "формула Штайнмайера" придумала российская сторона четыре года назад во Франции во время дискуссий в рамках саммита лидеров нормандской четверки.

"Тогда о многом говорили и о безопасности, и о присутствии и необходимости вывода российских войск. И тогда, напомню, президент Порошенко показал всем лидерам за круглым столом фотографии российской техники, танков, оружия с российской маркировкой на Донбассе и тому подобное. На что Меркель посмотрела и говорит: "Владимир, что ты на это скажешь?". Он взглянул и сказал довольно цинично, что это, возможно, и российские танки, но им не принадлежат", - пояснил Елисеев в интервью Сегодня.

По словам бывшего соратника Порошенко, в тот день по инициативе Москвы активно обсуждали учреждение особого порядка местного самоуправления на Донбассе.

"Мы сказали, что это должно происходить в соответствии с "Минском" с февраля 2015 года, только в случае проведения свободных, демократических местных выборов, сертифицированных ОБСЕ. Вокруг этого была дискуссия, как это будет реализовано на практике, потому что в Минске это не было четко прописано. И поэтому тогдашний министр иностранных дел Германии Штайнмайер говорит, давайте мы это сделаем пошагово, как будет вступать в силу этот закон — сначала на временной основе, а затем на постоянной", — сказал он.

Елисеев добавил, что нынешняя интерпретация так называемой формулы Штайнмайера существенно отличается от той, которая обсуждалась во Франции четыре года назад и называлась словом оverall — в целом.

"То есть в случае "проведение в целом демократических выборов, в соответствии со стандартами ОБСЕ…Россия давно продвигала именно это слово. Я даже скажу больше, наши эксперты совместно с немецкими и экспертами из Франции ездили на консультации в Варшаву, где находится штаб-квартира БДИПЧ ОБСЕ. Там они консультировались с руководством БДИПЧ на предмет, есть ли такая практика признавать выборы демократическими в целом. Разумеется, нам подтвердили, что такого нет", — сказал дипломат.