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Журналист назвал возвращение украинских кораблей "шагом навстречу России"

18 ноября 2019, 02:01

Отказ от транспортировки суден мог бы стать аргументом в международных судах.

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Возврат украинских кораблей может быть выгоден России, считает журналист / Фото: Reuters

Журналист Юрий Бутусов высказал мнение, что наличие у России украинских судов было своеобразным рычагом давления на российского президента Владимира Путина, поскольку Москва оказалась бы в сложном положении перед мировым сообществом.

"После победы Украины в Морском суде в деле по захвату катеров, и после продолжения юридической работы, Россию ждали новые проигранные суды, большие санкции и штрафы, вероятные аресты российских судов по всему миру для обеспечения украинского иска. Если бы Украина продолжила юридическую войну и не принимала захваченные катера, Россия была бы поставлена в сложное положение", - написал он в Facebook.

Бутусов напомнил, что бывший президент Украины Петр Порошенко отказался забирать захваченные старые украинские корабли в Крыму, чтобы иметь рычаг давления на Россию в международных судах.

Читайте такжеРоссия возвращает Украине захваченные корабли: опубликованы фото и видео"Президент Владимир Зеленский рассчитывает на встречные уступки РФ во время встречи в "нормандском формате". Прежде всего Зеленский ожидает, что Путин наконец прекратит издеваться над сотнями украинских заложников и пленных, и согласится на обмен. Что ж, посмотрим, оценит ли Путин инициативу Зеленского, и разрешение ситуации с захватом катеров", - подчеркнул он.

Журналист напомнил, что на встрече в нормандском формате 9 декабря могут быть озвучены сроки проведения большого обмена заложников, которых удерживают российские спецслужбы.

Напомним, ранее сообщалось, что 17 ноября захваченные Россией украинские катера Бердянск и Никополь, а также буксир Яны Капу покинули Керчь и направляются навстречу спасательно-буксирному отряду ВМС Украины.

Советник главы украинского государства Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что процесс передачи задержанных Россией в Керченском проливе кораблей находится на завершающем этапе.

Позже в Министерстве иностранных дел России прокомментировали возвращение украинских кораблей, захваченных в 2018 году со стрельбой и тараном в Керченском проливе.

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