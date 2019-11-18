Чумак рассказал о том, как намерен реформировать военную прокуратуру

Виктор Чумак / УНИАН

Руководитель Главной военной прокуратуры Виктор Чумак заявляет о том, что ГВП в рамках реформы будет перемещена в состав Генпрокуратуры, а не Минобороны как нынче.

"Военных прокуроров уже выводят из-под подчинения Минобороны. И совершенно точно уже не будет действовать прокурорский "призыв" через военное ведомство. Эти люди будут гражданскими и полностью перейдут в подчинение генеральному прокурору. Военная прокуратура будет входить в состав Генпрокуратуры, а не Минобороны. Все виды обеспечения прокуроры тоже будут получать здесь, по месту работы", - заявил он в интервью АрміяInform.

Кроме того, Чумак рассказал о процессе ликвидации прокуратур регионов и создания на их уровне спецпрокуратур.

"Завершится процесс формированием специализированных прокуратур гарнизонов. Причем мы проанализируем, где в них есть необходимость, а где – нет", – подвел итоги Чумак.

Напомним, ранее военный прокурор Виктор Чумак заявлял о том, что устроит разбирательство с приказами экс-президента Петра Порошенко по Иловайску. До этого глава ГВП анонсировал тщательное расследование Иловайской трагедии 2014-го.