"Добротная какабяка": в Украину идут морозы – синоптик

Погода в Украине будет с морозами: чего ждать на неделе – синоптик / Фото УНИАН

Погода 19 ноября в Украине будет прохладной – порядка +11-14 градусов. Потеплее будет на Закарпатье – до +16 градусов.

Дождей ждать не стоит, их компенсируют туманы и морось, отметила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Киеве 19 ноября будет мрачной, но без осадков. Температура +1-4 градусов ночью, а в окрестностях даже до 0-2 градуса мороза. Несильно потеплеет и днем – до +5-7 градусов.

"В течение недели температура воздуха постепенно будет снижаться и дальше. Осадков существенных не предвидится. 20-21 ноября усилится ветер до штормовых порывов", – уточнила синоптик.

Ранее синоптик дал прогноз погоды на неделю. Погода в Украине начнет портиться в четверг, 21 ноября.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань уточнил прогноз погоды на зиму 2019-2020 в Украине. По его словам, до конца ноября будет держаться плюсовая температура, за исключением периода с 17 по 23 число, а настоящая зима придет в Украину с 12 декабря.