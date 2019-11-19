"Загнанный зверь": эксперт объяснил "жест доброй воли" Кремля

Крым корабли / qha.com.ua

Дипломат и политический эксперт Вадим Трюхан объяснил, почему Кремль решил отдать Украине захваченные в Керченском проливе корабли. По его мнению, таким образом Российская Федерация пытается спасти себя от исков в международных судах.

При этом он напомнил о решении международного трибунала по морскому праву от 25 мая.

"Россия должна вернуть военнопленных моряков и передать под контроль Украины ее судна. Россия не признает юрисдикцию этого трибунала, а, впрочем, она пошла на то, что якобы добровольно выполнила оба требования в соответствии с этим приказом", – рассказал дипломат Обозревателю.

Кроме того, он считает, что немаловажной причиной является запланированная на 9 декабря встреча в "нормандском формате".

"Для России крайне важно получить положительный фон накануне этой встречи, если она действительно состоится. Как это не смешно звучит, но возвращение судов и военнопленных – это инструменты, которые призваны формировать позитивный фон", – объяснил Трюхан.

Также он указал, что своим "жестом доброй воли" Кремль пытается убрать негативную повестку дня по вопросу собственной агрессии.

"Я думаю, возвращение этих судов – причина того, что Россия чувствует себя обложенной со всех сторон, как загнанный зверь. И она пытается себя обезопасить от дальнейших юридических исков", – подытожил Трюхан.

Напомним, что Россия передала Украине три украинских военных корабля, захваченных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.