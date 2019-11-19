В Киеве частично перекроют один из мостов: когда и почему

Киевский Южный мост скоро частично перекроют / УНИАН

В Киеве с вечера пятницы, 22 ноября, до утра субботы, 23 числа, на Южном мосту частично ограничат движение.

На Южном мосту движение частично ограничат с 21:00 22 ноября до 7 утра следующего дня, говорится на странице коммунальной корпорации Киевавтодор.

В корпорации добавили, что движение ограничат для проведения поточного ремонта одного из деформационных швов.

"Чтобы уменьшить влияние на трафик, ремонт проведем в ночь на субботу. Работы будем выполнять в направлении станции метро Выдубичи...", - добавили в Киевавтодоре.

Киевский Южный мост скоро частично перекроют / kyivcity.gov.ua

Напомним, с 1 ноября в Киеве на ряде дорог серьезно снижена скорость движения. На семи столичных дорогах, на которых в теплый период можно было ездить со скоростью до 80 км/ч, теперь можно ехать со скоростью до 50 км/ч.