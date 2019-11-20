Генерал раскрыл, что сейчас в донецком аэропорту

Украинские воины держат под огневым контролем все ключевые точки ДАПа, сказал генерал-майор.
Генерал-майор Олег Микац, который командовал 93-й отдельной механизированной бригадой украинской армии, сообщил, что в донецком аэропорту сейчас находятся один или два наблюдательных поста сепаратистов.
Противник орудует в новом терминале ДАПа, рассказал генерал в интервью УНИАН, ссылаясь на данные подразделений, которые находились в аэропорту.
Микац добавил, что защитники Украины держат под огневым контролем все ключевые точки объекта, в частности, всю взлетно-посадочную полосу.
"Подразделения, которые там находились, говорят о том, что в новом терминале есть один или два наблюдательных поста сепаратистов. Больше никаких войск не наблюдается…", - заявил генерал.
Ранее Олег Микац сообщил, что за донецкий аэропорт шли ожесточенные бои, поскольку ДАП был "костью" в горле сепаратистов и российского командования. Генерал-майор сказал, что лидеры противника предлагали взятки украинским воинам.