Генерал раскрыл, что сейчас в донецком аэропорту

Сейчас в донецком аэропорту есть сепаратисты, сообщил генерал / facebook.com/sergei.loiko

Генерал-майор Олег Микац, который командовал 93-й отдельной механизированной бригадой украинской армии, сообщил, что в донецком аэропорту сейчас находятся один или два наблюдательных поста сепаратистов.

Противник орудует в новом терминале ДАПа, рассказал генерал в интервью УНИАН, ссылаясь на данные подразделений, которые находились в аэропорту.

Микац добавил, что защитники Украины держат под огневым контролем все ключевые точки объекта, в частности, всю взлетно-посадочную полосу.

"Подразделения, которые там находились, говорят о том, что в новом терминале есть один или два наблюдательных поста сепаратистов. Больше никаких войск не наблюдается…", - заявил генерал.

Ранее Олег Микац сообщил, что за донецкий аэропорт шли ожесточенные бои, поскольку ДАП был "костью" в горле сепаратистов и российского командования. Генерал-майор сказал, что лидеры противника предлагали взятки украинским воинам.