Повылетали окна: в центре Киева прогремел мощный взрыв

Пострадавших в результате взрыва нет / Фото Информатор

В ночь на пятницу, 22 января, в центре Киева произошло ЧП - в жилом доме на улице Олеся Гончара, 67 прогремел взрыв. Из одного из подъездов валил дым.

Жители проснулись от сильного грохота около 23:00. По предварительным данным, детонация произошла в шахте лифта одного из подъездов жилого дома. Из-за детонации с обеих сторон парадного вынесло окна, повреждены стены подъезда. Пострадавших в результате инцидента нет, пишет Информатор.

Что стало причиной взрыва, пока что неизвестно. Специалисты исключают взрывпакет или гранату. К слову, на парадных дома расклеены объявления о проведении в ноябре газовых работ в доме.

Напомним, 16 ноября в Деснянском районе Киева на ул.Карла Маркса 16 ноября произошел взрыв в общежитии, в результате которого один человек погиб на месте, а второй – при оказании медицинской помощи. По данным полиции, в одной из комнат общежития взорвалась граната. Личности погибших установлены. Они сами не из Киева, в столицу приехали на работу: один работал охранником, а второй – на строительстве.