Мосийчук оскандалился с паспортом США Арахамии, сделанном в Фотошопе

Арахамия опроверг фейк с американским паспортом / УНИАН

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что обнародованная экс-нардепом Игорем Мосийчуком в Сети информация о наличии у него американского паспорта, является абсолютно недостоверной.

В Facebook Арахамия опубликовал видео, которое демонстрирует, как его документы подделывали с помощью программы Photoshop.

Бывший депутат Мосийчук в своем Telegram-канале сначала настаивал, что фотокопия паспорта Арахамии настоящая, но в итоге поменял свое мнение.

"Через некоторое время коллеги сообщили, что это фейк. Я так не считаю! Если Арахамия действительно хочет доказать отсутствие у себя гражданства США, то пусть продемонстрирует журналистам украинский загранпаспорт с американской визой и отметками о пересечении американской границы", — написал экс-нардеп.

Затем бывший депутат-радикал извинился за то, что опубликовал фейк.

"Признаю! Я стал объектом манипуляций со стороны Давида Арахамии, который таким образом решил слить вопрос по своему американскому гражданству! Извиняюсь перед читателями, а Арахамия скажу так: не удастся!" – написал Мосийчук.

Как известно, Мосийчук опубликовал в Сети якобы копию американского паспорта Арахамии и потребовал от него извинений.

/ Фото: Telegram/Игорь Мосийчук

Напомним, Арахамия получил повестку из Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), расследующего дело о коррупции для народных избранников.

Ранее Давид Арахамия выгородил "спалившихся" на кнопкодавстве "слуг народа". Позднее он предложил радикально расправляться с коррупционерами, использовав фразу "Мы их трахнем".