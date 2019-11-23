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"Занимался контрабандой еще при Януковиче": озвучены ужасные последствия аварии танкера в Черном море

23 ноября 2019, 15:10

В месте крушения танкера в Черном море содержание нефтепродуктов превышает допустимую норму в 157 раз.

Фирсов назвал последствия крушения танкера в Черном море / facebook.com/egor.firsov

Вода на месте крушения танкера Делфи в Черном море у побережья Одессы превышает норму по содержанию в воде нефтепродуктов в 157 раз, заявил исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.

"Нашими специалистами установлено превышение содержания в эпицентре события нефтепродуктов в 157 раз. Инспекторы сейчас работают на месте и продолжают мониторинг загрязнения в пределах своих полномочий и зоны ответственности. Координируем действия с АМПУ (Администрацией морских портов Украины - ред.). К сожалению, пока из-за шторма сделать можно немного - вдоль берега растянули сорбирующие боны. Как только шторм утихнет, боны установят вокруг аварийного буксира, чтобы избежать распространения пятен горюче-смазочных материалов в море", - высказался Фирсов на своей странице в Фейсбуке.

При этом он уточнил, что танкер - это "рейдово-портовый нефтеналивной плавбункеровщик", его длина 59 метров.

"Известно, что владелец судна "Фактор групп лимитед" зарегистрирован в Харькове и принадлежит Джавадову Шамсаддину Али Оглы", - рассказал чиновник.

Отметим, в комментариях украинцы отметили, что судно специально не подавало сигнал СОС, ибо занималось контрабандой.

"Это танкер, который занимался контрабандой еще при Януковиче под крышей..... Именно поэтотому, экипаж так не хотел подавать СОС", - пишет Олег Михайлик.

"За буксир только ошибка. А есть возможность предотвращать такие катастрофы? Судно ж долго прибивало к берегу, крушение не было внезапным", - спросил Артем Соловьев.

"Как вы будете наказывать судовладельца, если в Украине нет судебной экологической экспертизы? Как вы в суде будете доказывать загрязнение моря?", - спросил  Сергей Ефимов.

Читайте также"Теряли сознание": в ВМС рассказали о спасении экипажа с танкера Делфи в ОдессеНапомним, 22 ноября на месте аварии танкера Делфи в Черном море у берегов Одессы было зафиксировано превышение по содержанию в воде нефтепродуктов в 53 раза.

"Установлено превышение по содержанию в воде нефтепродуктов в 53 раза на месте аварии. Проводится постоянный мониторинг места загрязнения, государственные инспекторы находятся на месте происшествия", — сообщил и.о. главы Госэкоинспекции в Facebook.

По словам Фирсова, пробы проводили инспекторы по охране окружающей природной среды Крымско-Черноморского округа.

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