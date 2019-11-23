"Черная пятница началась раньше?": в Ровно устроили дикую давку в секонд-хенд

В Ровно штурмовали секонд-хэнд / Скриншот

В Ровно покупатели штурмовали магазин секонд-хенда, при этом инцидент очевидцы зафиксировали на видео.

Люди устроили масштабную давку, чтобы первыми попасть в магазин, сообщает издание Твоє Рівне в Facebook.

На ролике запечатлен процесс настоящего штурма торговой точки и давки в толпе людей.

Опубликованное видео вызвало массу комментариев в Сети:

"Стадо!", "Чорна п'ятниця почалась раніше ніж очікувалося?", "Шкода цих людей", "Вибачте... Але це вже дикунство", "Кінець епохи бідності..... а ми ще сміялись з російських млинців на лопаті", "Рагульё, ну это реальное днище, за БУ кружевными труселями, такую давку устроили...Вы реально долбоящеры", "Це жах! Сором для країни!!! Просто гидко на таке дивитися...", - пишут пользователи в подписи к видео.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве магазин секонд-хенда установил камеры в примерочных.