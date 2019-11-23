  1. Главная
  3. Украина

"Черная пятница началась раньше?": в Ровно устроили дикую давку в секонд-хенд

23 ноября 2019, 19:45

Люди устроили масштабную давку, чтобы первыми попасть в магазин.

В Ровно штурмовали секонд-хэнд / Скриншот

В Ровно покупатели штурмовали магазин секонд-хенда, при этом инцидент очевидцы зафиксировали на видео.

Люди устроили масштабную давку, чтобы первыми попасть в магазин, сообщает издание Твоє Рівне в Facebook.

На ролике запечатлен процесс настоящего штурма торговой точки и давки в толпе людей.

Опубликованное видео вызвало массу комментариев в Сети:

"Стадо!", "Чорна п'ятниця почалась раніше ніж очікувалося?", "Шкода цих людей", "Вибачте... Але це вже дикунство", "Кінець епохи бідності..... а ми ще сміялись з російських млинців на лопаті", "Рагульё, ну это реальное днище, за БУ кружевными труселями, такую давку устроили...Вы реально долбоящеры", "Це жах! Сором для країни!!! Просто гидко на таке дивитися...", - пишут пользователи в подписи к видео.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве магазин секонд-хенда установил камеры в примерочных.

магазин давка Ровно секонд-хенд черная пятница
Сейчас вы просматриваете новость «"Черная пятница началась раньше?": в Ровно устроили дикую давку в секонд-хенд». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:45
"Черная пятница началась раньше?": в Ровно устроили дикую давку в секонд-хенд
19:35
Черви, мыши и опилки: в музее показали пищу украинцев во время Голодомора Фото
19:12
"Зрады нет": Маркарова успокоила относительно визита МВФ в Украину
19:05
Эксперт объяснил, есть ли Россия без Путина
18:39
"Это было преступление": в США вспомнили о жертвах Голодомора
18:21
"Больно вспоминать, невозможно забыть": в Украине почтили память жертв Голодомора Фото Видео
18:07
Савченко предрекла исчезновение Украины к 2023 году
17:49
Миссия МВФ завершила визит в Украину и поставила новые условия
17:29
В Каталонии готовы назвать Крым российским в обмен на признание независимости
17:23
Антициклон скует Украину морозами: синоптик обнадежила новым потеплением
16:55
В РФ нашли новое оправдание пропаже вещей с захваченных кораблей
16:35
Новый год 2020: что обязательно выбросить из дома до праздника
16:33
Ведьмак на Netflix: описание серий и весь сюжет сериала Видео
16:26
В РФ анонсировали новые переговоры по транзиту газа через Украину
16:02
Задержание судна с 22 украинцами: в МИД рассказали о судьбе экипажа
15:41
Тертый пирог с джемом: очень простой пошаговый рецепт с фото
15:35
Министр обороны рассказал, почему хочет "убить" призыв в армию
15:10
"Занимался контрабандой еще при Януковиче": озвучены ужасные последствия аварии танкера в Черном море
15:02
Четвертовавший мужчину в Сирии наемник РФ участвует в патриотическом воспитании детей
14:44
Hello: Полное расписание концертов группы Антитіла в 2020
14:40
ТОП-3 самые модные мужские стрижки 2019-2020: канадка, британка и андеркат - фото Фото Видео
14:26
"Ни один гей-парад не пропускает": Москаль потроллил Гончарука
14:05
В центре Киева во время Транс-марша произошли столкновения Фото
14:00
Гороскоп на завтра: кому грозят "укусы" судьбы, а кому ждать удачи в любви
13:40
"Нам посрать": главой Госархива стал автор стихов о мастурбации
13:38
Перші Ластівки: чем закончился сериал - объяснение концовки Видео
13:13
Суд в Гааге: Украина и Россия не договорились по инциденту в Керченском проливе – МИД РФ Видео
12:53
"Опасное селфи": Берлускони с саммита попал в больницу
12:31
Может полегчает, а может испустит дух: чем больна экономика Украины мнение
12:23
Эксперты назвали инструмент России для раскола Европы
11:53
"Нападение в Просвите, кровь": активист рассказал о дерзком избиении в Днепре
11:23
Россиянин и 22 украинца: в Малайзии задержали судно, первые подробности
11:02
В аэропорту Львов произошло ЧП: самолеты из Стамбула и Египта не смогли приземлиться
10:44
День памяти жертв Голодомора: Зеленские в Киеве возложили "колоски скорби" Фото
10:39
"Чикатило с аппетитом": еще одна любовница доцента-расчленителя рассказала жуткую правду о нем
10:20
Гороскоп на 23 ноября 2019: кто попал в лузеры, а кто - в фавориты
10:18
В Киеве резко потеплеет: синоптик назвал даты Видео
10:15
Три причины, почему серьезно взялись за Садового мнение
10:00
Зимний маникюр 2020 на короткие ногти: синий маникюр, свитер на ногтях и новогодние мотивы – 44 фото Фото
09:45
"Сыворотки нет": Комаровский рассказал, как Скалецкой на уши "навешали лапши" Видео
09:37
"Подарить Ху*лу унитаз на нормандской встрече": журналист предрек Донбассу судьбу разграбленных кораблей Видео
09:15
Лучшее тесто для пиццы и бомбезная начинка: как сделать быструю пиццу Фото
08:44
Понять и простить: готовы ли украинцы к возвращению Донбасса мнение
08:42
Вмешательство в выборы в США: Путин и спецслужбы России повесили всех собак на Украину - СМИ
08:11
В "ДНР" внезапно прекратили скрывать морду "премьер-министра" Ананченко
07:36
"Что там у хохлов?": "чучело лаптеходное" Пушков предостерег Украину от сотрудничества с Польшей
07:16
"Муньку видно, п*зду выставила": голая Волочкова сделала порно-шпагат
06:58
Пора выйти из реанимации, или Почему Украине нужно избавиться от кабалы МВФ мнение
06:06
День ангела Ольги 2019 – поздравления, элегантные открытки и гиф Фото
05:31
Чтобы бес не обиделся: что нужно говорить перед выходом из дома и если пришлось вернуться
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять