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Глава Таможенной службы рассказал о советах Хорошковского

24 ноября 2019, 18:35

Максим Нефедов поведал, что узнавал у Валерия Хорошковского.

Хорошковский
Валерий Хорошковский / Фото: УНИАН

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил о том, что получает советы от экс-главы таможни Валерия Хорошковского.

"Скажу честно, и говорил это уже на комитете, я видел за год господина Хорошковского дважды на каких-то общих больших встречах. И имел возможность с ним пообщаться каких-то несколько десятков минут. За которые я, собственно, задал ему вопрос, как ему работалось, что, возможно, работало или не работало во времена, когда он был на таможне лет 10 назад", - рассказал он в интервью Каналу 24.

Нефедов отметил, что Хорошковский рассказал о том, как у него была налажена работа на селекторах.

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Он также оценил обвинения в том, что контакты с Хорошковским могут иметь негативную политическую окраску.

"Я понимаю обычные подозрения общества. Никто же не верит, что реформы могут быть настоящими. Именно поэтому людям очень хочется верить, что я буду работать только каким-то там лицом, а на самом деле все решения будут принимать какие-то мощные старые политические личности за моей спиной. Я могу точно пообещать, что пока я здесь нахожусь, такого не будет. Я несу ответственность", - добавил Нефедов.

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Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявил о том, что Хорошковский на безоплатной основе консультирует ОП по вопросам таможенной политики.

таможня Валерий Хорошковский Максим Нефедов
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