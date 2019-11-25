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Повыбивало окна в домах: в Харькове взлетел на воздух автомобиль

25 ноября 2019, 12:24

Водителя госпитализировали в одну из больниц города в состоянии средней тяжести.

Взрыв прогремел на улице Лермонтовская, 6 / Фото Telegram

Около 10 утра в понедельник, 25 ноября, возле жилого дома в Харькове взорвался автомобиль Nissan Qashqai. Авто взлетело на воздух, как только мужчина сел за руль.

Инцидент произошел на улице Лермонтовская, 6. По предварительным данным, в иномарке сработало взрывное устройство. Как сообщает Харьков 1654 в Telegram, водителя госпитализировали в одну из больниц города – мужчина находится в состоянии средней тяжести.

Сообщается также, что от взрыва пострадали рядом припаркованные автомобили. Кроме того, взрывной волны повыбивало окна на первых этажах жилого дома.

"В этом доме живут высокие чины прокуратуры, полиции, судьи", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 2. ст. 115 (убийство) УК Украины.

По Харькову и области введена полицейская операция Перехват. В пресс-службе Национальной полиции сообщили, что злоумышленники, которые, вероятно, причастны к преступлению, могут передвигаться на автомобиле Opel Vectra синего цвета с еврономерами.

  • Взрыв авто в Харькове Фото Telegram
  • Взрыв авто в Харькове Фото Telegram
  • Взрыв авто в Харькове Фото Telegram
  • Взрыв авто в Харькове Фото Telegram
  • Взрыв авто в Харькове скриншот

Напомним, поздно вечером 6 ноября на Житомирской трассе на въезде в Киев мотоциклист на повороте бросил на крышу автомобиля взрывное устройство и уехал в неизвестном направлении. В результате взрыва погиб сотрудник охраны и пострадал бизнесмен с водителем. Пострадавших доставили в отделение политравмы одной из больниц Киева.

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